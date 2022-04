E' ora di dare un taglio alla retorica sulla fine del mondo

Se potessi fare un appello o coniare uno slogan per un eventuale programma politico sceglierei questo: contro la fine del mondo. Mi accorgo anche di essere fuori tempo massimo oppure soggetto a svariati (e giustissimi) sfottò. D’altronde, la situazione è quella che è, mica c’è bisogno di sottolineare alcunché, metti anche la pandemia che si spera diventi cosa da niente, appunto invochiamo tutti il raffreddore prossimo venturo, ma oltre all’invasione di Putin che poi ci faremo i conti per davvero, e insomma, al quadro scoraggiante va aggiunta nell’apposita casella Excel la questione climatica. Che, ricordiamo, è un fatto accertato, come pure – diciamo la verità – la sua origine antropica, per quanti distingui si possano fare. Però sì, “contro la fine del mondo” potrebbe essere un programma politico. Contro, cioè, la retorica dell’apocalisse, un vecchio must degli intellettuali che ora si è diffuso come nebbia in ogni dove e appesantisce le discussioni. Sembra sempre che viviamo nel momento topico, in quello non plus ultra, un passo e siamo nel baratro e capite bene che la retorica dell’apocalisse non spinge il motore della ricerca, al contrario lo ingrippa, o lo fa girare a vuoto. Se la casa brucia, se la barca affonda, scusate, lo so che sembra strano ma o penso a prendermi la scialuppa migliore, buttando a mare il vicino, oppure visto che devo morire mi ascolto l’orchestrina del Titanic, tanto prima o poi tocca a tutti, meglio andarsene in musica.

