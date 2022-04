Perché con il Covid e la guerra si è rotta pure qualche amicizia

Ormai li riconosciamo e basta un nulla per beccarli e per chiederci: possiamo continuare a essere tolleranti? Ormai li riconosciamo e basta un nulla per beccarli. Basta una parola, basta un tic, basta un’espressione fuori posto, basta un “ma” messo nel posto sbagliato. E anche stamattina, quando registreremo i sorrisini, gli olé, gli evviva, per il risultato di Marine Le Pen, per i numeri di Eric Zemmour, penseremo a quello a cui abbiamo pensato spesso negli ultimi mesi: anche basta, grazie. Il combinato disposto tra pandemia e guerra, negli ultimi due anni, ha avuto un impatto importante sull’amicizia di alcuni tra i grandi paesi del mondo. I paesi dell’occidente si sono avvicinati ulteriormente, le democrazie liberali hanno sperimentato nuovi modi per collaborare e gli stati canaglia si sono spesso trovati nella condizione di dover scegliere da che parte stare nel rapporto con le società aperte. Barack Obama, in una formidabile intervista rilasciata giovedì scorso all’Atlantic, ha detto che l’invasione dell’Ucraina da parte del presidente russo Vladimir Putin è stata come uno stress test sulla democrazia mondiale, spesso “flaccida, confusa e incapace”, e sulla capacità di ciascuno stato di reagire all’avanzata dell’autoritarismo.

