Troppa psicologia genera mostri: la società paternalistica ha il suo nuovo bonus

L’ossessione per il disagio nella vita quotidiana è arrivata fino al governo con un bonus per coloro che soffrono di “stress”, “ansia”, “depressione”: tutti sintomi di difficile valutazione, generici e puramente evocativi

Anni fa, la società che gestiva una sede distaccata della mia facoltà si accordò con la Asl locale per fornire agli studenti un servizio di “assistenza psicologica”. L’idea era che gli studenti soffrissero di “ansia da prestazione” (accademica, oso sperare…). Due laureate in Psicologia, dotate di specializzazione, erano a disposizione due volte alla settimana per affrontare i problemi studenteschi. Insieme ad alcuni colleghi, mi dichiarai fermamente contrario all’iniziativa, perché discriminava gli studenti in quanto bisognosi di assistenza. Nessuno si sarebbe sognato di offrire un servizio simile al personale amministrativo o ai docenti. Ma la questione si risolse da sola, perché, dopo un mese, neanche uno studente si era presentato al rudimentale consultorio.