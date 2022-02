La nostalgia va di moda ma rischia di oscurare il futuro

Lucrezia Ercoli nel suo saggio riflette sulla tendenza a rimpiangere il passato: "Oggi più che mai il presente sembra opaco, preferiamo rifugiarci nell’età dell’oro ma è un gioco pericoloso perché in questo eterno ritorno sembra esaurito lo spazio per pensare il futuro”

Filtri screziati per le stories nei network, effetto pellicola mal sviluppata, Polaroid istantanea, vhs, 1977. I festival dell’èra hipster come il Future Vintage di Padova, o Reverso a Milano. I Mondiali del Novanta e il loro immaginario, che tornano ciclicamente anche fuori ricorrenza. La nostalgia è web: ne è espressione, figlia, fertilizzante. Un indefinito malessere capace però di generare sensazioni piacevoli, non masochiste: spleen, rimpianto, loop.