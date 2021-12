Il convegno no green pass di Cacciari, Agamben & co oscurato da Facebook: "Censura"

Lo avevano promesso. E così oggi a Torino si sta svolgendo un lungo evento che sancisce la nascita dalla “commissione dubbio e precauzione”, il fronte no green pass che ha come frontman i filosofi Massimo Cacciari e Giorgio Agamben, il giurista Ugo Mattei (che ne sarà il presidente) e il giornalista Carlo Freccero. Dalle 8 alle 18, si alterneranno 58 interventi per un convegno che ha l’ambizione di essere una sorta di Stati Generali no green pass. Il tentativo di dare credibilità alle posizioni degli scettici su vaccini, green pass e norme anti-Covid. Tra gli oratori, oltre ai noti filosofi, ci sono ingegneri, biologi, fisici, medici e magistrati. Un circo vaccino-scettico che spazia dalla virologa un tempo sempre in tv Maria Rita Gismondo allo psichiatra complottista Alessandro Meluzzi, dagli studenti no green pass di Torino alla vicequestore di Catania Alessandra Schilirò, diventata alcune settimane fa idola della galassia anti vaccinista dopo il suo intervento alla manifestazione no greenpass a piazza San Giovanni.

