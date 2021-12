Guida galattica contro gli antivaccinisti: come arginare le fake news di Cacciari

Massimo Cacciari viene spesso invitato in tv per esprimere opinioni alternative su Covid e vaccini, ma a essere alternativi sono i fatti. Breve guida sulle più frequenti affermazioni false e infondate del filosofo

Il filosofo Massimo Cacciari viene sempre più spesso invitato nei media “mainstream” per esprimere opinioni “alternative” su Covid e vaccini. Il problema è che a essere alternativi non sono le opinioni, ma i fatti. Di seguito è una breve guida sulle sue esternazioni non veritiere più frequenti, utile per evitare a Cacciari di diffondere notizie infondate o agli intervistatori e interlocutori per correggerlo.