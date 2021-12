"Caro Massimo, ci vuole responsabilità delle proprie parole". Il Cacciari "no pass" visto dall'amico Bonaga

Un giorno Massimo Cacciari – filosofo, opinionista, ex sindaco di Venezia – si è svegliato e, intervistato dalla Verità, ha detto che “è stato messo al bando persino il dubbio”, motivo per cui fonderà “un gruppo di controinformazione: con scienziati e giuristi proveremo a far luce sui dati limitati che ci vengono forniti. Se continuiamo così, vivremo per sempre in uno stato d’eccezione, almeno finché ci sarà anche un solo ricoverato per Covid”. E dunque, in nome della risposta alla narrazione secondo lui mainstream sul Covid e contro il “pensiero unico”, l’8 dicembre, all’International University College di Torino, nascerà un think tank contro il green pass, a suo dire anticostituzionale. Ma non è la prima volta che Cacciari si lancia in invettive: a Otto e mezzo, su La7, qualche sera fa, se l’è presa con il vaccino “che curicchia” e ha invocato un “piano B”. Non bastasse, intervistato da Affaritaliani.it, si è detto incredulo: “Non riesco a capire per quale ragione quasi tutta la stampa nazionale, giornali, web, tv e radio, sia uniformata e parli sempre e solo di Covid. È un vero scandalo”.

