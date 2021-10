No vax, è nata una stella

Vaccinarsi è un dovere, ma essere No vax a volte conviene. Da quando è salita sul palco di piazza San Giovanni, in una manifestazione che a Roma è già “classico” e viaggia sempre in coppia (venerdì sciopero dell’Atac, sabato contro il Green pass), la dirigente di polizia, Nunzia Alessandra Schilirò, era destinata al palinsesto televisivo. Sapeva che sarebbe arrivata puntuale, fatale, inevitabile, la chiamata nel gran teatro dei talk-show. Per lei, per la sua battaglia di libertà e per il suo primo romanzo, “La ragazza con la rotella in più”, un libro che “contiene informazioni e conoscenze spesso nascoste alla massa del pubblico”. Una favola che “coglie lo spirito dei nostri tempi” e che ha costretto Schilirò alla torsione creativa più audace, l’invenzione di “un nuovo genere letterario: il real spiritual fantasy” (lo pubblica, manco a dirlo, Byoblu, la casa editrice antisistema. Lo apriamo a caso a pagina 204: “Come diceva Napoleone, tutta la storia si fonda sulla menzogna, potremmo lavorare un mese in tutta una vita e trascorrere il resto del tempo in vacanza, se non ci avessero sottratto la verità”; dunque anche uno “spiritual fantasy” sull’helicopter money). C’era stata una prima benedizione a “Quarta Repubblica” con plauso di Cacciari. Si era vista da Mario Giordano, in un servizio in cui la intervistavano, non si sa perché, dentro una pineta. Ma la celebrazione in grande stile arriva da Giletti. È lui il primo a portarsela in studio. È lei l’“ouverture” della nuova stagione di “Non è l’Arena” che passa dalla domenica al mercoledì (“cambia il giorno in cui andiamo in onda, non cambia il nostro modo di fare giornalismo”). C’è l’orgoglio di chi ha fatto il colpaccio: “Guardate chi c’è dietro il nostro ledwall”, dice Giletti aprendo la puntata, “c’è una donna, non una donna qualsiasi ma un vicequestore della polizia di Stato” (con quell’“un” che dribbla tutte le trappole di genere – “La” vicequestore? “Il” vicequestore? – scartando subito “la vicequestora”, troppo in zona “commedia-sexy” con la Fenech).

