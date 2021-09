Il finto scandalo per il caso Schilirò

Da anni i magistrati si comportano come la poliziotta no pass e pare normale

Ha suscitato clamore la partecipazione, sabato scorso, alla manifestazione dei No pass di una vicequestore della Polizia di stato che, dal palco di piazza San Giovanni, si è scagliata in maniera forte e veemente contro il provvedimento del governo. Nunzia Alessandra Schilirò, questo il nome della poliziotta, ha attaccato l’esecutivo, definito il Green pass illegittimo e contrario ai princìpi costituzionali e ha citato Falcone e Borsellino come simboli della lotta contro il male (dove il male sarebbe anche il governo). La vicequestore è diventata improvvisamente un idolo dei No vax e dei No pass ma, al contempo, la sua presa di posizione pubblica ha provocato una reazione ferma da parte delle istituzioni tanto da causarle un’azione disciplinare.