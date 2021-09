Quelle riunioni da incubo

C’è riunione e riunione, e per chi col rientro soffre, dopo la versione zoom in pigiama, in interminabili incontri ora in presenza, esiste già un meme celebre, “this meeting could have been an email”, bastava spedire un’email, ma tutto è tornato chiaramente “normale”, dunque ecco le immani riunioni-fiume, verbosissime e infinite, che ognuno di noi affronta ricorrendo a ogni tipo di amuleto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE