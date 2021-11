Strappare la vita lungo i saldi. Fenomenologia del Black Friday

La caccia allo sconto concentrato temporalmente è una fatica da lacerarsi le palle lungo la circonferenza e non sono sicuro che il gioco valga la candela. Ragioni consumistiche per diffidare del venerdì delle svendite compulsive

Strappare la vita lungo i saldi è la prossima serie del magnifico Zerocalcare, grande narratore neoneorealista che adopera una lingua di sublime pertinenza. Non sono anticonsumista, tutt’altro, mi piacciono le trovate americane per vendere, anche il romanissimo Draghi international dice che bisogna divertirsi e comprare con il supergreenpass, e Natale è sempre Natale, ma sul Black Friday, che come Halloween abbiamo importato più o meno allegramente, penso di avere delle riserve.