Orgoglio e coming out. Storia breve di un atto privato che diventa pubblico e politico

Alla fine arrivò pure l’emozionato Vincenzo Spadafora, in tv di fronte a Fabio Fazio e milioni di telespettatori. Così un momento intimo, “inventato” negli anni Trenta, diventa collettivo. Non solo in politica, ma al cinema e nello sport. Ultima frontiera? Il calcio

Ha emozionato quello di Vincenzo Spadafora, già ministro dello Sport, con la voce rotta, in diretta televisiva da Fazio, presentando il suo libro. E in quasi contemporanea quello di Alberto Matano, conduttore Rai, due quasi-coming out, perché in molti si sapeva, eppure desta ancora impressione, e critica, e insieme quel “chissenefrega” un po’ isterico che arriva sempre sui famigerati social, a segnalare invece che se ce ne fosse bisogno a qualcuno frega, e che insomma un problema c’è eccome, non solo di comprensione, linguistica, nel paese che poi il giorno dopo parla, bene o male, di “outing”, confondendolo, come sempre, anche se le due cose come si sa sono opposte, una è la autodenuncia orgogliosa, l’altro la soffiata che sputtana.