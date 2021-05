Le due Italie che non si parlano, ostaggi di Fedez e Pio e Amedeo

Insomma si è capito quanto in molti sospettavamo, in Italia non c’è nessuna dittatura del politicamente corretto ma, al contrario, si può veramente dire “la qualunque”. Nel superbowl identitario italiano appena trascorso, ecco venerdì sera il colossale successo per la trasmissione elencatoria delle parole che non si potevano più dire, dicendole tutte, con trionfo del “politicamente scorretto” contro ogni bavaglio e cancel culture. Dire la parola con la n per indicare le persone di colore e quella con la f per indicare i gay, in un sabba tanto tanto liberatorio e “fuori dal coro” era quello di cui il paese aveva bisogno, nel primo venerdì sera in cui si poteva uscire, e pioveva, e non c’erano più i dpcm con cui prendersela, ma ecco un nuovo fantasma contro cui lottare: la dittatura del politicamente corretto, d’ora in poi nel testo “dpc”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni