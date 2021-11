Sì, a quanto pare. In California una medium si è specializzata nel campo e offre sedute di analisi per normalizzare queste avventure. A raccontarle sono spesso donne e le loro storie sembrano più appaganti di quelle che si sentono sul sesso reale

Si può avere voglia di fare sesso con un fantasma. Non un ex al quale non riesci a smettere di pensare ma proprio un fantasma. Esiste un mondo dove Anna Nicole Smith, Lucy Liu e altre star vanno a fare colloqui di analisi con Patti Negri, una medium esperta di sesso con fantasmi, per capire come riuscire a farlo meglio. E questo mondo non è la fantasia di una boomer strafatta, è la California.

Ogni anno qualcuno racconta sui giornali, sui social o su qualche forum le sue avventure erotiche con esseri fatti di solo spirito. Durante la pandemia questo fenomeno è aumentato in maniera direttamente proporzionale alle chat di sexting fra esseri umani. Se sei stanco di sopportare tutte le seccature epidermiche di fare sesso con un essere corporeo c’è un’altra opzione che potrebbe soddisfarti: farti un fantasma. La tesi è: se ammettiamo che gli spiriti esistono (lo ammettiamo?) e possono venire a farti visita, perché devono solo far scricchiolare le porte? A questo punto facciamoci del buon sesso.

Le storie di sesso con fantasmi quasi sempre sono raccontate da donne. Del resto, non c’è da restare sorpresi, solo le donne hanno la capacità di raggiungere l’orgasmo attraverso il pensiero puro. Molte di queste storie che raccontano sono violente. Gli spiriti sono rappresentati come figure predatorie e il sesso è quasi sempre uno stupro nel sonno o durante il dormiveglia. Ma ci sono pure le santone spirit-positive che vogliono normalizzare perfino il sesso fantasma sostenendo che no, gli spiriti non sono violenti: siamo sommersi da pregiudizi nei confronti dei fantasmi che – anche loro – sanno essere dolci, amorevoli e femministi. C’è un forum dove è possibile iscrivere il proprio fantasma per fare un rehab spirituale.

Chi lo ha provato sostiene che il sesso fantasma sia più di una semplice sensazione orgasmica improvvisa, “senti in modo specifico dove ti stanno toccando: stanno toccando il mio seno sinistro, stanno toccando laggiù, stanno toccando qualcosa. In realtà puoi sentire anche la penetrazione”. Ognuno descrive il sesso con un fantasma a suo modo, proprio come ognuno descrive il sesso con un essere vivente a suo modo. A volte è uno spirito visibile, a volte no, “possono andare oltre la tua pelle, dentro e fuori. È pura energia”. L’unica differenza con il sesso reale è che nessuna dice mai di essere rimasta delusa dall’esperienza paranormale.

Sian Jameson ha avuto un appuntamento con un fantasma mentre viveva in un remoto cottage gallese. Sian, magari è una paralisi del sonno, succede spesso, e per non avere troppa paura hai simulato una cosa piacevole come un orgasmo. No, era proprio un fantasma: “Il suo corpo era morbido e leggero. Anche quando si è spostato sopra di me, premendo verso il basso, lo sentivo quasi senza peso. È stato molto strano, ma il sesso è stato fantastico”. Amethyst Realm, una trentenne, ha detto di aver avuto avventure con i fantasmi per oltre un decennio e di non provare più alcun interesse per i vivi.

Amanda Teague, un’irlandese, nel 2018 ha sposato il suo amante, il fantasma di un pirata, su una spiaggia, con il vestito bianco, il velo e tutto il resto. Realm dice su Instagram che, dopo anni, il sesso fra loro va ancora alla grande. Le sue esperienze le hanno insegnato a non concentrarsi sul piacere del partner ma solo sul suo, gli spiriti sanno essere altruisti. “Vivere con un fantasma ti insegna ad amare te stessa”, ha dichiarato. In realtà, allora, Teague si è spostata con se stessa su quella spiaggia. A questo punto, dopo aver smaterializzato un uomo, oltre alle opere d’arte e ai vestiti Nft, serve ancora un fantasma maschio per attestare il proprio essere nel mondo? Non si fa prima a dire resto single?