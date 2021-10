Le nuove streghe, tossiche e manipolatrici come i maschi che le odiano

Photo by freestocks on Unsplash

C'è una rete ampia di forum e siti che ti insegnano come sedurre un uomo e avere potere su di lui: Female Date Strategy. Combattono i misogini "redpillati" e gli sfigati, ma sono anche moraliste, transfobiche e grassofobiche

Esistono due tipi di uomini, gli uomini di basso valore e quelli di alto valore. I primi hanno pochi soldi, nessuna ambizione e sono sprovvisti di buone maniere: ti costringono a dividere il conto, rispondono in ritardo ai tuoi messaggi e propongono appuntamenti al parco. Gli altri sono onesti, leali, coerenti, offrono cene e viaggi ai Caraibi. Questo è quello che pensano le donne che fanno parte di una rete molto ampia di forum e siti che ti insegnano come sedurre un uomo e come avere potere su di lui. Il nome di questa rete che si è costituita nel 2019 è Female Date Strategy (Fds). A colpo d’occhio sembrano pagine scritte da donne per aiutare altre donne a navigare negli orrori dell’eterosessualità. Tra i bordi rosa shocking c’è una selezione di meme #empowering, consigli e articoli su come superare la fine di una relazione, cose che puoi trovare scrollando il feed di un qualsiasi femminile. Ma basta aprire un link per accorgersi di stare leggendo un manuale per streghe contemporanee femministe con le idee di una casalinga degli anni 50.

Gli uomini devono essere valutati attentamente prima di decidere di averci a che fare. C’è un primo screening da mettere in atto. Bisogna rintracciare e stare attente ai maschi che fanno parte di siti e forum che si occupano di studiare e elaborare strategie per conquistare le donne. Cioè stare attente a esemplari maschili che fanno la stessa cosa che fanno loro. Maschi che insegnano a maschi come conquistare femmine contro femmine che insegnano a femmine come conquistare maschi: com’è ovvio nessuno ci prende. Mai.

Bisogna stare attente ai “redpillati”, ai maschi tossici che girano indisturbati. I redpillati sono quelli che pensano di vivere in un mondo che avvantaggia le donne a scapito degli uomini, in particolare quando si tratta di sesso e relazioni. Questa ingiustizia li ha portati a elaborare una teoria, la “Red Pill”, pillola rossa, che secondo loro gli permette di vivere una vita disillusa da maschio alpha. Non è un fenomeno solo americano, ci sono redpillati anche in Italia, corsi di seduzione e accademie che ti insegnano come far ossessionare una donna a te con tecniche di ogni genere che pescano dalla psicologia alla filosofia alla matematica al manuale delle giovani marmotte.

Guarda i suoi social. Se ti accorgi che la persona con cui stai uscendo sta leggendo Jordan Peterson, ascolta il podcast di Joe Rogan o segue Elon Musk su Twitter, bloccalo. Non bisogna uscire con nessun uomo con una malattia mentale o con chiunque abbia problemi di soldi. No alle avventure di una notte (aspetta almeno 3 mesi) e no agli uomini con il pene piccolo. Le donne dovrebbero evitare “scroti” inutili e soprattutto non darla a quelli che vogliono solo scoparle, ai “fuckboys”.

Il disprezzo di Fds per certi tipi di umano non si esaurisce qui; hanno anche poco rispetto per le donne che chiamano “Pickmeishas”, donne disperate schiave della cultura “pick me”, ovvero quelle che farebbero di tutto per farsi scegliere da un uomo. Da questa condizione bisogna passare a quella di “ragazza dei sogni” che “ha una carriera fantastica, amici e famiglia amorevoli, indipendenza finanziaria e un’abbondanza di hobby e passatempi per riempire le ore in cui non è a lavoro”. Sembra una vita da incubo invece per Fds è il curriculum della vera “regina”.

Fds risulta essere uguale a quello che combatte, cioè alle comunità online misogine di destra, ai redpillati. Entrambe le comunità “considerano le relazioni eterosessuali come un premio finale che richiede strategie e giochi spietati”. Entrambe odiano qualcuno – anche Fds assume una posizione moralizzante contro il porno e il Bdsm, è transfobica e grassofobica. Entrambe le fazioni percepiscono il mondo come ingiusto, solo da prospettive diverse: una a favore delle donne e una a favore degli uomini. Nessuna di queste comunità di delusi e deluse dal neoliberismo è interessata alle relazioni, alla vulnerabilità, a trovare davvero una persona. Il loro obiettivo è il controllo, la manipolazione e l’avanzamento personale opportunistico attraverso il sesso e gli appuntamenti.

Prima le donne si opponevano a questo tipo di modelli comportamentali proponendo una visione alternativa. Ora hanno deciso che è meglio giocare allo stesso gioco che hanno subito per millenni, di smettere di credere nell’amore, nell’empatia e nelle farfalle nello stomaco.