Maschi che si sognano "incinti", sono seri o è solo un altro fetish?

Il rapper Lil Nas X ha postato sui social una serie di foto che lo ritraggono con un grosso pancione, metafora del disco che sta per sfornare. Ma i commenti che ha ricevuti svelano un sottobosco che alla gravidanza maschile ci pensa da un po'

Hai mai pensato a come sarebbe se gli uomini potessero rimanere incinti? Lil Nas X è il David Bowie del rap. È stato uomo, donna, serpente, albero, angelo, e ora è anche “incinta”. Il rapper ha postato sui social una serie di foto che lo ritraggono con un grosso pancione. Lil è incinto di Montero Lamar Hill, il suo prossimo disco che uscirà fra qualche giorno. È una risposta alla cover dell’album di Drake che raffigura una serie di emoji di donne incinte. Non più troie e soldi, ora i rapper sono diventati dei teneroni che pensano solo alla mamma – anche Kanye West ha dedicato il suo ultimo disco alla madre, Donda, ma nessuno avrebbe pensato che un rapper sarebbe stato contento con addosso non ballerine che twerkano ma un pancione.