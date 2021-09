Le nuove mamme social sono un'apologia dell'imperfezione

Struccate e ironiche, sono sempre in posa, anche se dicono no a Photoshop e si mostrano con i brufoli e i peli

Le mamme sui social stanno cambiando. Dagli shooting nude con pancione e pelliccia o pancione e stoffe indiane – dipende dall’inclinazione – per dimostrare di essere sexy anche con nausee e vene varicose, sono passate al rifiuto della mercificazione del corpo materno. Ora è l’idea della mamma indipendente e ironica ad andare di moda, insieme al suo merch fatto di tazze e maglie con font da damigella d’onore, una specie di calligrafia a balze usata per scrivere cose come “Rapper domestica”, “Support Wildlife, Raise Boys”, “Non fiori ma linfodrenaggi”.