L'eco-ansia dei ventenni per un mondo di plastica

I giovani sono depressi per le sorti del pianeta, dice uno studio di lancet ripreso da Libération. E scendere in piazza a protestare contro l'inerzia dei governi sul tema funziona da antistress

"Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa è la più bella età della vita”. La frase di Paul Nizan è migrata su migliaia di diari scolastici e personali (roba chiusa con lucchetto, chi non c’è passato non può capire), poi sui blog e gli account social. L’inno della gioventù inquieta e insoddisfatta. Circola dal 1931, e ancora non si è consumato. Ogni generazione è convinta che i propri vent’anni siano peggio di tutti, quanto a sofferenze. Lavoro, soldi, malattie: per la generazione dai 16 ai 25 non sono nulla di fronte alla Grande Minaccia che li tiene svegli la notte e alimenta l’ansia.