Elogio di Jennifer Aniston e del suo green pass di buonsenso

Jennifer Aniston è una formidabile attrice americana divenuta famosa nel 1994 ai tempi di “Friends”, magnifica sit-com televisiva nella quale interpretava il ruolo della mitica Rachel Green, e negli ultimi giorni ha fatto parlare di sé per una ragione che non ha a che fare con il cinema e la televisione ma che ha a che fare con la parola che l’ha resa celebre in tutto il mondo: amici, friends. Jennifer Aniston, sfidando le pulsioni minoritarie ma fastidiose del trollista collettivo, ha rilasciato un’intervista tosta e sincera sul tema dei vaccini e ha detto quello che negli ultimi tempi ciascuno di noi ha sperimentato almeno una volta nella vita: usare il green pass del buonsenso e della tolleranza per decidere quali amici continuare a frequentare.

