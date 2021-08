Il guru No vax vieta il sesso con i “punturati”: “Salviamo la razza umana”

Complottisti alla ricerca di partner non vaccinati in giro per la penisola. Le app di incontri negazioniste per scampare all’estinzione

"Lo dico alla nostra comunità e ne sono sicuro. Non fate sesso con i punturati. Preserviamoci. Saremo quelli da cui dipenderà la razza umana”. Questa non è una frase di Terminator ma un post di Nicola Franzoni, leader del movimento Onda Popolare. Il post in questione ha quasi 600 like. Lui ha una catena con un grande crocifisso poggiato sopra alla polo e sostiene che i vaccinati debbano essere rifiutati come se avessero la peste. Non solo le loro idee ma proprio i loro corpi. I No vax si lamentano di essere esclusi dalla società, di essere cittadini di serie b, ma stanno mettendo in atto una selezione sessuale capillare. Qualcuno, a un certo punto della discussione su Facebook, chiede il permesso di fare almeno sesso protetto con i vaccinati. Franzoni è categorico: no. Il vaccino passerebbe anche attraverso il lattice che è un po’ come credere di restare incinte con l’asciugamano del bidet che usa tuo fratello.

Una certa Caterina scrive che lei resterà umana e che i suoi figli saranno puri, non contaminati. Bisogna procreare solo fra non vaccinati. O fra vaccinati. Mettere insieme le due cose potrebbe dare vita a centauri e grifoni. “Io ho paura delle zanzare. Se pungono loro e poi noi?” aggiunge Milli. No, Milli non sta trollando, pensa davvero che le zanzare potrebbero attaccarle il vaccino, non la malaria.

Forse gli ipocondriaci all’ultimo stadio possono capire: hanno paura delle malattie ma anche delle medicine, leggono i bugiardini ma alla fine perfino loro diventano ragionevoli e preferiscono rischiare di avere qualcosa di definito come la lingua nera e pelosa (è un effetto collaterale raro di Augmentin) che sfidare la malattia. Gli ipocondriaci quando conoscono qualcuno chiedono un check up completo prima di fare sesso. I No vax chiedono una cosa sola: ti sei vaccinato?!

I negazionisti italiani sono alla ricerca di partner non vaccinati in giro per la penisola. Fausto cerca donne No vax in Veneto e regioni limitrofe. Gabriella lo cerca a Roma, quartiere Garbatella. In questi mesi sono nate app di dating per loro. Impffrei Love è un sito d’incontri svizzero, non ci sono foto di bonone in bikini ma di uomini che si tolgono la mascherina e guardano verso il cielo come se avessero una crisi mistica. Unjected è un’altra app che è stata appena rimossa dall’app store perché sosteneva che i vaccini potessero contenere “modificatori del gene mRna sperimentali” o “microchip nano-tecnologici”.

Anche i negazionisti parlano di contagio, di evitare il contatto con i fluidi corporei (perfino il sudore) dei vaccinati. Invece di predicare vicinanza, carezze, baci e sesso libero predicano una separazione ulteriore. Il paradosso è che ora i No mask indossano la mascherina perché hanno paura che chi si è vaccinato possa passargli qualcosa. Il tanto odiato green pass serve anche a loro per discriminare chi si è fatto iniettare il vaccino – non più esseri umani ma “pecore al macello”, “topi da laboratorio”, “futuri zombie”.

Se togliamo il crocifisso in vista l’eloquio di Franzoni sui social ha un fascino particolare, di storie e leggende che ascoltavamo da piccoli a letto, prima di dormire. Franzoni dice che a fine ottobre ci sarà l’Apocalisse, che ci estingueremo. Un po’ come l’ultimo articolo di Agamben che paragona gli umani ai lemming, piccoli roditori che senza motivo fanno delle migrazioni collettive che terminano con un suicidio in massa nel mare.

L’unica crociata per preservare l’umanità sembra essere stare lontane dallo sperma vaccinato. E’ da mesi che si specula sullo sperma no vax, la profezia diceva: i vaccini andranno così male che le donne saranno costrette a pagare per lo sperma di uomini che hanno rinunciato alla loro dose. Adesso c’è un mercato effettivo e una fialetta nel deep web è arrivata a costare più di due sedute di botox fatte bene: 800 dollari. “Gli uomini che rifiutano il vaccino sono i più sexy del pianeta”, scrive Giulia da Taranto alla ricerca di sperma no vax. Prima si cercava disperatamente sperma di uomini belli e intelligenti, adesso qualcuna cerca disperatamente sperma di uomini non vaccinati anche se sono brutti (forse) e scemi (di sicuro).