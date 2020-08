Sarà il clima, sarà lo stato di emergenza, sarà per le macellerie messicane nelle caserme piacentine, o per le macellerie invece sociali che ci attendono dopo l’estate torrida (con autunno bollente): pare insomma d’essere finiti in uno strano Sudamerica. Gli indizi ci son tutti, a partire dal fidanzato casalinico cubano, una vera e propria soap tra l’altro molto moderna, storia d’amore e immigrazione, lui appunto cubano cameriere, l’altro già al Grande Fratello, e prima immigrato in Germania, però ingegnere, con...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.