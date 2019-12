Se non era per lavoro non cantava. Solo una volta il figlio lo sorprese a farlo, e fu talmente raro che poi se ne sarebbe ricordato luogo e data: villa di Signa nei pressi di Firenze, estate 1919. Quel giorno Enrico Caruso stava costruendo il presepe. Offeso dalle critiche che aveva ricevuto diciotto anni prima al teatro San Carlo, vestendo gli insidiosi panni tenorili di Nemorino ne L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, giurò – e mantenne – che nella sua...

