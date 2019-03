Roma. Ha ragione Luigi Manconi quando scrive che di case di tolleranza e prostituzione dobbiamo cominciare a parlare sapendo che “si tratta di una materia che non può affidarsi a ideologie rigide e a schieramenti precostituiti, e che mette in gioco le nostre convinzioni più intime”. Dacché una posizione rigida l’abbiamo più o meno tutti, l’azione preliminare che ci tocca è metterla in crisi, o almeno tra parentesi. Dobbiamo smetterla di soffocare lo scandalo e prendere a guardarlo. Questo scandalo:...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.