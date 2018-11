L’elite parallela

Tendenza creativa trasversale numero uno identificata dalla multinazionale della ricerca Wgsn e presentata tre giorni fa al primo convegno organizzato alla Triennale di Milano dall’associazione delle imprese del lusso, Altagamma: “Comprare meno”, e qui siamo tutti d’accordo, anzi fra queste righe lo predichiamo da anni: meno ciarpame per casa, di migliore qualità, dunque riciclabile, rivendibile in veste di vintage, perfino trasmissibile per testamento, avete presente lo slogan di Patek Philippe, “non si possiede mai completamente. Semplicemente, si custodisce. E si...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.