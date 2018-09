Capisci di avere quarant’anni quando ti innervosisci mentre fai scorrere il cursore cercando l’anno di nascita nel check-in online Capisci di avere quarant’anni quando: ti innervosisci se facendo il chek-in online devi far scorrere troppo il cursore per trovare l’anno di nascita. Ti stupisci se una commessa ti consiglia una crema antirughe, e subito dopo esserti stupita, desideri ucciderla. Per dormire non basta più lanciarsi a letto, e stai progettando di comprare un cuscino costoso. Quando guardi Il laureato...

