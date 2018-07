La ribellione delle gonne

“Alzati la gonna, voglio vedere”. Cantava così la Steve Rogers Band nel 1988 e trent’anni dopo 40 high school inglesi vietano la sottana in nome dell’indifferentismo sessuale, del collasso dell’uomo in direzione del verme e dunque dei Rotiferi, invertebrati vermiformi che si riproducono per partenogenesi. “Alzati la gonna, per favore, / ... / già che sei una donna / lasciati andare”. Negli Ottanta erano già parole al limite ma il rock era ancora superamento del limite, non esortazione all’ubbidienza, non ditino alzato in stile U2 e Pearl Jam. “Hey girl, dove vai da sola? / Vieni qua che ti accompagno a scuola”. Oggi per un testo del genere ci sarebbe l’arresto, ma tanto nessuno si sogna più di registrarlo, forse nemmeno di pensarlo, un testo del genere. “Alzati la gonna / fammi vedere / cosa c’è da fare”. L’abbigliamento femminile viene proibito affinché tra uomo e donna non ci sia più da fare nulla: la gonna diventi pertanto bandiera di ribellione, disubbidienza a chi ci vuole vermi.