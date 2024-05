Perché “un sacco” non è bello

E’ una delle poche espressioni gergali sopravvissute nel corso di generazioni. I ragazzi però la usano anche in una verifica di storia. Le fatiche degli studenti (e di un prof) per liberarsi della “scuola interiore” e dei suoi paradossi

Certe volte i ragazzi scrivono “un sacco” dentro a una verifica di storia. “Un sacco” non è un’espressione con cui io ce l’abbia particolarmente, anzi mi piace, la uso, la scrivo, la penso, la dico molte volte al giorno, e ne ho anche una certa stima, perché credo sia una delle poche espressioni gergali sopravvissute nel corso di generazioni: la usava mio nonno, la usava mio padre, la uso io, la usa mia nipote, forse la usavano pure Cielo d’Alcamo e Stefano Protonotaro, non lo so. Quando, dove e come si usano certe parole è, credo, il problema lessicale più evidente degli adolescenti che ho in classe.