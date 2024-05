Statale, più voti meno tende contro Israele. La "acampada" che non convince gli studenti

L'istruttivo caso dell'Università degli Studi di Milano. Mentre i media e un po' di politici inneggiano ai militanti pro pal, la lista moderata Obiettivo Studenti raddoppia i voti e porta più persone alle urne. Strano? No, servirebbe (anche ai rettori) il coraggio di guardare i fatti e non la propaganda

Il quotidiano comunista ha scritto che “dobbiamo essere grati agli studenti che stanno manifestando nelle università statunitensi e europee. Le loro azioni non violente sono un appello rivolto alla nostra coscienza”. A giudicare da quanto avviene nelle università straniere, dove la protesta anti Israele è sovente tutt’altro che pacifica, o dagli slogan violenti nei cortei e per stare all’Italia dalle scintille di Torino o Roma, le cose non sembrano così lisce. Però se si esce dalla trita retorica del nuovo Vietnam e dei (presunti) manganelli, si scopre che nelle università le cose sono assai diverse. Il caso dell’Università Statale di Milano, dove la scorsa settimana si sono svolte le elezioni studentesche, è emblematico ed è, questo sì, qualcosa di cui “essere grati”. Il baccano mediatico è tutto per la sparuta “acampada” – in questo caso pacifica – iniziata venerdì con le solite tendine e bandiere nel chiostro del Filarete (il prato è interdetto agli studenti, ma in questo caso l’autorità accademica s’è data). Peccato che le poche decine di acampados, che pretendono di rappresentare la coscienza di tutti, abbiano appena perso di brutto le elezioni.