In Italia, la scuola è in un cono d'ombra

Secondo la “Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della formazione 2023”, analisi per Paese, del novembre 2023, opera della Commissione europea, nel 2022 la percentuale di bambini di età compresa tra zero e tre anni iscritti ai servizi per la prima infanzia era del 30,9 per cento inferiore alla media dell’Unione europea, pari al 35,7. La percentuale di giovani che hanno abbandonato precocemente l’istruzione e la formazione nella fascia d’età tra i 18 e i 24 anni era pari all’11,5 per cento nel 2022, ma è in diminuzione. Nel 2022, il 29,2 per cento dei giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni possedeva un diploma di istruzione terziaria rispetto alla media dell’Unione europea del 42 per cento, con un tasso di completamento dell’istruzione terziaria particolarmente basso tra i residenti non nati in Italia. Nel 2022, il tasso di partecipazione all’istruzione e alla formazione per le persone di età compresa tra i 25 e i 64 anni è stato del 9,6 per cento, con un aumento significativo rispetto al 2017.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE