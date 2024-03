Ai confini dello stato. La giungla delle partecipate

In Italia le partecipate pubbliche sono simili a un’area “periferica” in cui l’azione pubblica si svolge in modo opaco. Una galassia che vive in un rapporto di continua tensione con la politica e con i controllori

Si parla tanto di ritorno dello Stato, ma non sappiamo con certezza dove finisce lo Stato, quali siano i suoi confini. Al centro, vi sono ministeri, autorità indipendenti, aziende autonome, agenzie, enti pubblici. In periferia vi sono regioni, province, comuni, altri enti territoriali, come le comunità montane e le aree metropolitane. Ma, quando ci si addentra nella giungla pubblica, si scoprono anche consorzi, fondazioni, associazioni, società a responsabilità limitata, società per azioni, organismi di diritto pubblico e molte altre figure. Non si sa fin dove si estenda lo Stato, quali attività si svolgono in periferia, perché l’azione pubblica in quell’area si svolge in modo opaco. Tanto più che nelle zone di confine vi sono organismi misti, nei quali si incontrano e combinano diritto pubblico e diritto privato e viene superato il vecchio adagio secondo il quale ai privati tutto è permesso, salvo ciò che è espressamente vietato dalla legge, mentre allo Stato tutto è vietato, salvo ciò che è espressamente prescritto dalla legge.