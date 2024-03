Non è ancora tempo di tagli per la Bce: tassi invariati al 4,5 per cento

Il consiglio direttivo di Francoforte ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. L'inflazione scende ma a frenare ancora la banca centrale sono i dati sui salari e quelli macroeconomici

Non è ancora tempo di tagli per la Bce. Come da attese, il consiglio direttivo di Francoforte ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, che restano quindi ai livelli record fissati ancora a settembre dello scorso anno (tassi sui rifinanziamenti principali e marginali rispettivamente al 4,5 e al 4,75 per cento, tasso di deposito al 4 per cento). "Dall'ultima riunione di gennaio l'inflazione è diminuita ulteriormente per effetto del minore contributo dei prezzi dell'energia", scrive il board guidato da Christine Lagarde nel comunicato diffuso al termine del vertice. In particolare, i numeri rivisti al ribasso dalla Bce indicano un'inflazione media al 2,3 per cento nel 2024 (rispetto al 2,7 per cento precedente), al 2,0 per cento nel 2025 e all'1,9 per cento nel 2026.

A frenare ancora la banca centrale sono però i dati sui salari (che, per il primo trimestre del 2024, verranno pubblicati solo a maggio): "Le pressioni interne sui prezzi restano elevate a causa della forte crescita salariale", si legge infatti sempre nel comunicato. Anche i dati macroeconomici sono stati rivisti al ribasso, in linea con le previsioni. Francoforte vede una crescita nell'Eurozona dello 0,6 per cento per il 2024 (rispetto allo 0,8 per cento precedente), dell'1,5 per cento nel 2025 e dell'1,6 per cento nel 2026, "sostenuta inizialmente dai consumi e in seguito anche dagli investimenti".

Come di consueto però, gli occhi degli analisti e dei mercati sono puntati sulla conferenza stampa della presidente - in corso in questi minuti - per cercare di cogliere qualche indizio sulle prossime mosse di politica monetaria. E soprattutto per capire quando inizierà la fase di allentamento, che in molti prevedono a giugno, ma che qualcuno spera possa cominciare già dalla prossima riunione.