"Sbagliati i tempi e il metodo". Perché il nuovo liceo del made in Italy è un fallimento (per ora)

Sul sito del ministero dell'Istruzione lo presentano come “un baluardo per la crescita sostenibile e la valorizzazone del talento italiano su scala internazionale”. Il copyright appartiene al ministro Adolfo Urso. Sono alcune della parole con cui il Miur, il dicastero retto da Giuseppe Valditara, annuncia il nuovo corso di studi, quel liceo del Made in Italy che dovrebbe essere inaugurato per la prossima stagione scolastica. Solo che a fronte di tanti proclami le scuole che hanno attivato la sperimentazione sembrano pochissime.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE