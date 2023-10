“Prof., non so come dire”. Perché la scuola deve fornire ai giovani un linguaggio

Mi sembra che il linguaggio venga sempre usato in modo approssimativo, casuale, sbadato, e ne provo un fastidio intollerabile”, scriveva Italo Calvino nel 1985. Quasi quarant’anni dopo, nel tempo dell’innalzamento parossistico dell’immagine, il processo di impoverimento del linguaggio – spaventosamente accelerato dallo sfrenato utilizzo degli smartphone, dall’informalità delle chat, dai ridottissimi registri linguistici ammessi nella rete – appare agli occhi dei contemporanei drammaticamente avanzato, minacciando non solo le generazioni più giovani – nelle quali il dominio della parola attraversa una crisi forse irreversibile – ma segnando più generalmente la società tutta. Lo stesso Calvino, del resto, con la nota ironia non si sottraeva alla propria responsabilità, aggiungendo: “Non si creda che a questa mia reazione corrisponda una intolleranza per il prossimo: il fastidio maggiore lo provo sentendo parlare me stesso”. Tema assai discusso è quello relativo al patrimonio lessicale che ciascuno possiede e se è arduo stabilire quante effettivamente siano le parole che il vocabolario di base di una persona può annoverare, non è d’altra parte difficile constatare – soprattutto per chi vi si imbatte ogni mattina – la progressiva, apparentemente inarrestabile riduzione degli strumenti espressivi dei giovani.

