In America si va a scuola quattro giorni a settimana. In Italia quasi nessuno è d'accordo

È la nuova tendenza di molti distretti americani quella di organizzare la settimana scolastica su quattro giorni e non su cinque. Un’iniziativa nata nel vortice della pandemia quando bisognava ridurre spostamenti, contatti e socialità, e in aumento anche in questo inizio anno scolastico. Il dato si registra nelle comunità rurali, in alcuni stati del midwest e del sud. Ma negli ultimi tempi anche decine di distretti in Texas, Missouri, Colorado e Oklahoma hanno optato per questa soluzione.

