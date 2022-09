Riparte (un po' zoppa) la scuola, inseguita pure dai politici

"Filastrocca settembrina, già l’autunno si avvicina / già l’autunno per l’aria vola, fin sulla porta della scuola”. Iniziava così la filastrocca di Gianni Rodari, quando la scuola era considerata un’opportunità e non un salto a ostacoli in mezzo alla palude delle normative. Il 14 settembre tutti gli alunni tornano sui banchi di scuola in presenza, ma oltre ai soliti, e irrisolti, problemi metropolitani, quest’anno, novità, saranno pure inseguiti dai candidati che si contendono i voti degli insegnanti. Le proposte? Si va dall’aumento dello stipendio dei docenti all’obbligo scolastico fino ai 18 anni (Pd) fino alla reintroduzione dei voti (Fdi) e ai libri gratis per tutti della Lega (e pure dei rosso-verdi).

