Alla scuola non basta l'obbligo. Cosa dovrebbe fare Letta

Roma. Enrico Letta, nel confronto con gli altri leader al Meeting di Rimini, ha proposto un’estensione dell’obbligo scolastico dall’asilo alla maggiore età: “Noi dobbiamo rendere obbligatoria la scuola di infanzia e allungare l’obbligo scolastico fino alla maturità. Sono due scelte importanti e fondamentali. Così come far sì che la scuola d’infanzia sia qualcosa da dare alle famiglie in maniera gratuita”. Il segretario del Pd è stato interrotto dai fischi, caso unico nel dibattito e rarissimo nella storia del Meeting, da una platea come quella di Comunione e Liberazione da sempre molto attenta e guardinga sui temi dell’autonomia scolastica e formativa.

