Gli asili nido non bastano. Per la parità bisogna detassare le donne

E’ iniziato ieri, in Italia, il summit del G20 dedicato alla parità di genere. E bene ha fatto il presidente del Consiglio Mario Draghi, giorni fa nel G20 Empower, a ricordare che “le disuguaglianze di genere nelle nostre società sono significative. Le donne sono capi di Stato o di governo in soli 22 paesi; solo il 21,9 per cento di tutti i ministri nel mondo sono donne. Siamo ancora lontani dal raggiungere una reale parità di genere”. Non riesco però a riconoscermi nella terapia da lui proposta per risolvere il problema: “Governi e imprese devono lavorare insieme per superare queste disparità: i primi rafforzando i servizi per l’infanzia, le imprese trovando il modo di adattare i propri luoghi di lavoro alle esigenze delle madri lavoratrici”. Pensare che un rafforzamento dei servizi per l’infanzia possa consentire alle donne di lavorare in condizioni di parità con gli uomini significa dare per scontato che siano le donne a doversi occupare dei figli. Lo stesso vale per l’idea che le imprese debbano adattare i posti di lavoro alle esigenze delle madri lavoratrici, come se fossero solo loro a doversi far carico della famiglia.

