Anche i prof. vanno in pensione. Qualche idea per la scuola che verrà

Il magone sale, perché nonostante tutto non c’è niente di meglio al mondo delle mattinate in classe. Le lezioni scapigliate, gli istituti di periferia, la lotta con le scartoffie. Il racconto di un insegnante in Vespa e alcune proposte per il futuro

"La vita fugge, et non s’arresta una hora”, scriveva Petrarca in un suo sonetto, sintetizzando in un solo endecasillabo infinite riflessioni sulla fugacità del tempo, e anche su come noi esseri umani troppo spesso sciupiamo i nostri contatissimi giorni. “Mi sembra ieri che…”, sospiriamo, e per un attimo ci rivediamo ragazzi, sospinti dal vento della vita, incerti, speranzosi, confusamente protagonisti di una storia ancora tutta da scrivere. E io mi rivedo in Vespa nel 1980, diretto verso una piccola scuola privata sui colli romani, tra Grottaferrata e Frascati. Avevo ventitré anni e cantando andavo verso una ipotetica assunzione come professore di Italiano e Storia in quell’istituto agrario di cui non sapevo ancora niente. Mi ero laureato pochi mesi prima, con una tesi sulla poesia degli anni Settanta, poi ero andato a Parigi con la mia bella fidanzatina, avevo girato in autostop insieme a lei la Normandia e la Bretagna e al ritorno a Roma mi ero detto: “Adesso devo trovare un lavoro vero”.