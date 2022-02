Maturità, il compromesso che può salvare gli scritti

Io l’esame di stato lo abolirei, perché un esame che passano praticamente tutti non è un esame. “Ma – si obietta – è comunque una prova, una soglia che si supera, un rito di passaggio, nonché un buon modo per convincere i ragazzi più svogliati a studiare un po’ più del solito (“quest’anno c’è la maturità!”)”. Sì, ma dobbiamo smettere di prendere le cose non per il loro valore in sé ma per i loro effetti collaterali o il loro significato simbolico: la condanna troppo severa che però dà l’esempio agli altri aspiranti delinquenti, le mascherine sulla faccia anche se non servono perché così uno sta attento, gli esami che si superano in ogni caso ma intanto mettono addosso un pochino di virtuosa tensione. Nessun angolo della vita associata senza il suo bravo nudge. Non va bene. Un esame dovrebbe accertare il possesso di determinate conoscenze o competenze o abilità. Le accerta l’attuale esame di stato? No, quindi meglio prenderne atto, risparmiare i soldi e la fatica, concentrarsi su cose più utili (per esempio non passare dei mesi a prepararsi per l’esame) e consegnare all’università o alla vita o a nessuno il compito di fare filtro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE