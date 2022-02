I ragazzi in piazza non stanno facendo i furbi. Ascoltiamoli

Una generazione in crisi, segnata nel profondo dal virus, dall’ansia e dalla depressione, che pensa di non farcela perché non ha potuto studiare quanto sarebbe stato necessario, perché la cameretta ha indebolito tutti. Verso quelli prima di loro si è tesa una mano amica, per loro no

La prima e la seconda prova dell’esame di maturità sono state ripristinate al volo dal nostro ministro Bianchi e subito, com’era prevedibile, gli studenti italiani sono scesi in piazza per contestare queste decisioni. Di solito si manifesta in nome di una forza che pretende altre scelte, altre soluzioni, ma stavolta i ragazzi sembrano protestare in nome della debolezza, della fragilità, anche della paura. Due anni di Covid, cioè tre anni di scuola, hanno prodotto un mare di insicurezza, e ora gli studenti non si sentono abbastanza preparati per affrontare le due prove scritte. La loro posizione è chiara, me l’hanno spiegata in due minuti: “I ragazzi del 2001 e del 2002 hanno ricevuto tutta la comprensione del mondo, hanno potuto affrontare esami facilitati, per loro c’è stato un giusto occhio di riguardo, mentre noi, che abbiamo passato tre anni dissestati, tra Dad, quarantene, lezioni ridotte, noi dobbiamo fare esami completi. Perché?”.