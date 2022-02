Paura della scrittura, non c'è solo il motivo pandemico. Parlano Serianni e Lorenzoni

L’esame di maturità torna più simile a quello che era prima della pandemia, con orali e scritti, ma gli studenti dicono no proprio al ritorno della seconda prova su foglio, al grido di “gli immaturi siete voi”, sfilando in corteo per le vie di Roma. “Non è possibile questa modalità dopo due anni di pandemia. Il governo non sta investendo su di noi e sulla scuola”, hanno detto ieri, chiedendo un passo indietro sul ripristino della seconda prova. Ma davvero questa “paura della scrittura” dipende soltanto dal retaggio pandemico? Non c’è forse anche una componente pregressa, un tributo allo spirito del tempo (questo tempo) in cui si scrive tanto, ma soprattutto nel formato breve da social network? “Direi che la paura della prova d’esame rivela anche un cambiamento di abitudini e attitudini rispetto alla capacità di scrittura”, dice Luca Serianni, linguista e filologo, già socio dell’Accademia della Crusca e dei Lincei e qualche anno fa alla guida della commissione che ha preparato il “Documento di orientamento per la redazione della prova d’italiano nell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo” all’inizio del 2018, quando ministro dell’Istruzione era Valeria Fedeli.

