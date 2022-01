Maturità, perché la scuola ben fatta con la massima serietà è un diritto

Verrebbe da dire che è il primo effetto concreto del cambio di passo del Mattarella bis, ma è molto meno. Ma sono comunque due buone notizie in una. Dal ministero dell’Istruzione si apprende che è pronta l’ordinanza per l’Esame di stato del prossimo giugno. Torneranno, dopo due anni di emergenza Covid e maturità ridotta, le due prove scritte – italiano e una prova di indirizzo, e l’orale. Il ministro Patrizio Bianchi ha spiegato che “le scelte di oggi rientrano nel percorso di progressivo ritorno alla normalità che stiamo realizzando”. La scuola “mai più in Dad” non è solo un programma, da settembre le lezioni si svolgono in percentuale altissima regolarmente. Non c’è motivo che non torni alla normalità anche l’esame. E questa è la prima buona notizia.

