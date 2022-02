Lo sconcertante Cspi sugli esami di stato. Caro Bianchi, resista

Il dissenso tra il ministero e l’organismo consultivo non è un’anomalia, ma la decisione finale spetta al ministro che in questo caso ha tre buone ragioni per discostarsi dal parere del Consiglio superiore della Pubblica istruzione

Le ripercussioni sociali della crisi sanitaria possono essere estremamente gravi, soprattutto nel campo scolastico. Occorre dosare con prudenza il ritorno alla normalità: nell’insegnamento, nella valutazione quotidiana degli studenti, negli esami finali. Su questo criterio generale, vi è un ampio consenso. Ma su come esso debba essere realizzato vi sono due visioni contrapposte. Da un lato, nelle ordinanze volte a disciplinare gli esami di stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico in corso, il ministro Bianchi ha preso posizione a favore del ripristino delle prove scritte, relativamente all’italiano o un’altra lingua e alla matematica. Dall’altro lato, nel formulare il parere sull’ordinanza, il Consiglio superiore della Pubblica istruzione ha espresso dissenso rispetto alla scelta effettuata dal Ministro, per quanto concerne l’esame di terza media. Ha motivato il dissenso facendo riferimento all’esperienza della didattica a distanza, “alle ripercussioni sugli apprendimenti e sui risvolti psicologici e sociali”. Ha proposto di sostituire le prove scritte con una prova che consenta di far “emergere le esperienze vissute e le competenze acquisite”.