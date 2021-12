La scuola del fate vobis

Altro ripensamento. Se nella circolare emanata l’altro ieri dai ministeri della Salute e dell’Istruzione si stabiliva la Dad per le classi con un solo studente positivo, compiendo così un passo indietro ad appena un mese dai precedenti protocolli di sicurezza che stabilivano lezioni a distanza con non meno di tre contagiati, ecco che le cose sono cambiate di nuovo. È arrivata così un’altra circolare “esplicativa” che supera, cioè contraddice, quella precedente. I contagiati in età scolastica sono aumentati e questo giustificava il provvedimento, ma che stesse arrivando l’autunno lo si sapeva anche un mese fa. La continua variazione delle norme semina confusione e crea disagi. Succede allora che, nei casi in cui è necessario tornare alla didattica a distanza, si finisce per non sapere bene come fare e in quali circostanze adottare questo provvedimento di emergenza.

