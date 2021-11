Dietrofront anti-Dad: Draghi e Figliuolo mettono in sicurezza la scuola in presenza

Emendata e superata la circolare del ministero della Salute che ripristinava la didattica a distanza anche con un solo positivo. Valgono le regole precedenti, quelle in vigore da inizio novembre: sorveglianza con testing, non basta un positivo per finire in Dad

Cambiare tutto per non cambiare niente (per fortuna). Era stata appena firmata una circolare che induriva le regole scolastiche per le quarantene, facendo balenare di nuovo l’incubo della Dad con un solo positivo. Ma neanche un giorno dopo è arrivato il contrordine (sempre per fortuna). E da Palazzo Chigi e dalla struttura del commissario straordinario Figliuolo anche la certezza: “Assoluta priorità alle lezioni in presenza” e più risorse a disposizione delle Asl per poter fare il tracciamento e continuare a tenere aperte il più possibile le classi, gestendo i contagi.