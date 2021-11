Il falso allarme sulla Dad

Nessun problema Dad nelle scuole. Nonostante l’allarme lanciato da Repubblica, dalle parti del ministero dell’Istruzione si invita alla calma visto che il sistema scolastico sta “reggendo bene” l’impatto con la didattica in presenza e la stagione autunnale. Le classi in Dad sono a oggi solo l’1,3 per cento, come spiegato dalla sottosegretaria all’Istruzione Barbara Floridia. Come spesso accade, quando riparte l’allarme per l’avvio di nuove ondate di contagi uno dei primi settori a essere attenzionati è quello della scuola. Le difficoltà non mancano, e riguardano in particolare due aspetti: la capacità di gestione dei casi delle Asl in tempi rapidi e l’applicazione omogenea su tutto il territorio delle nuove regole di gestione dei casi positivi in ambito scolastico.

