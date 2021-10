Da Zola a “Squid game”, studiare a scuola la lotta per sopravvivere

Riuscire a incrociare il passato e il presente, ecco la più grande soddisfazione per un insegnante. “Vedete, non vi sto parlando di cose morte, sepolte e putrefatte nel cimitero del tempo perduto, non sto spolverando noiosissime statue di marmo, quello che stiamo studiando ritorna, si ripresenta, basta tenere gli occhi aperti e l’attenzione sveglia!”. Questa settimana abbiamo affrontato il positivismo di Auguste Comte, la critica alla dimensione puramente fantastica della vita professata dai Romantici in nome di una realtà che è brutale ma può essere trasformata. Madame Bovary si perde inseguendo i suoi caramellosi sogni d’amore, devastata dai debiti, da amanti insensibili, avidi, tremendamente reali, dalla vita spietata che travolge e passa avanti. E abbiamo studiato Darwin, la lotta per la sopravvivenza, la selezione naturale che è, secondo le nuove teorie scientifiche, il motore dell’intera esistenza. Il polemos, cioè il conflitto, la scontro, la guerra è la dinamica di fondo dell’esistenza, lo affermava già Eraclito nel frammento 53. Insomma, ora c’è tanto da leggere, tanta narrativa dell’Ottocento ha provato a raccontare la ferocia della società, divisa in vincitori e vinti, in fortunati e in umiliati e offesi, dove è il denaro la prima e sostanziale differenza: i poveri sono tritati dalle ruote dentate dell’economia, si perdono per un debito, una cambiale, una collana da dovere restituire a tutti costi, come nel bellissimo racconto di Maupassant.

