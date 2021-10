Come non vivere con l'incubo della Dad

Era il sogno impossibile di un anno fa: non vivere con l’incubo della Dad a ogni minimo sintomo simil-Covid presentato da un qualsiasi alunno di una qualsiasi classe di un qualsiasi istituto. E certo il quadro era diverso, a partire dall’assenza di vaccini e dalla relativa difficoltà, almeno fino a novembre, di fare tamponi che ora possono essere fatti ovunque. E però il nuovo anno scolastico non ha portato lì per lì la certezza di trovarsi, per quanto riguarda la scuola, in uno scenario diverso: i bambini sotto i 12 anni, infatti, non possono ancora essere vaccinati (anche volendo); quelli più grandi non sempre lo sono; i contagi sui mezzi di trasporto non possono essere scongiurati soltanto con la mascherina; il freddo sta arrivando, con conseguente maggiore probabilità di infettarsi al chiuso. Motivo per cui il governo ha cercato, nelle ultime settimane, con il ministero della Salute, quello dell’Istruzione e l’Istituto superiore di Sanità, di mettere a punto un nuovo documento che ridefinisce le regole per la quarantena e la scuola in presenza, con una grande novità: con un solo positivo non tutta la classe va in Dad, ma, previo screening dei compagni, soltanto il positivo. Dopo cinque giorni si ripetono i tamponi.

