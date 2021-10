L'inferno di una scuola arresa alla burocrazia, florilegio di ragazzi Dsa e Bes

La promessa di un paradiso pedagogico minaccia di diventare una catastrofe per gli insegnanti, che dovranno diventare, o fingere di diventare, dei sottilissimi esperti in categorie caratteriali e in varianti psico-socio-neuro-logiche dei giovani

Corro il rischio di specializzarmi in un’attività non molto corretta: parlare bene e promuovere le riviste in cui scrivo (Una città, Vita e Pensiero, L’età del ferro) ma avendo un tale scrupolo mi metto fuori della contemporaneità e del suo spirito, lo spirito pubblicitario. Tutti o quasi pubblicizzano se stessi, il proprio partito, la propria squadra di calcio, la propria professione e le proprie competenze, le proprie idee e convinzioni, le proprie manie preferite, le proprie foto nei social… Perciò scavalco le mie remore e consiglio di leggere un saggio di Walter Siti “contro le categorie” intitolato “L’identità di genere e gli animali dell’imperatore”, uscito nel numero di agosto dell’Età del ferro, che dirigo con Giorgio Manacorda e lo stesso Siti. Il perché di questo attacco all’abusata divisione del genere umano in categorie, lo si capirà da quanto segue nel presente articolo.