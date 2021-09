La prima settimana di scuola raccontata da un prof.

L’imbarazzo dei pochi studenti non vaccinati, le spese per i libri, l'algoritmo che ha deciso il ricambio degli insegnanti di sostegno, la gioia per il ritorno in classe. Un diario

Prima settimana di scuola, e direi che il rientro fisico nelle classi di studenti e professori non ha prodotto grandi problemi. Quasi tutti i ragazzi sono vaccinati e i pochi che non lo sono mi sembrano quasi in imbarazzo, non sanno come spiegare il loro rifiuto, si capisce che sarebbero molto più tranquilli e felici se potessero farsi la loro brava puntura sulla spalla, ma che sono costretti obbedire alle ubbie di famiglie sospettose e recalcitranti. Poche, ma dure a convincersi a passare serenamente il guado. A scuola è arrivata anche una squadretta di operai per alcuni lavori di manutenzione, e io da bravo referente Covid della succursale ho controllato il green pass di tutti. E’ questione di dieci secondi per ogni verifica, e la vita va avanti senza problemi.